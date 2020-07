L’agente di Rebic a colloquio col Milan. In arrivo la soluzione? La Fiorentina attende

Fali Ramadani, l’agente di Ante Rebic (e anche di Nikola Milenkovic, ma in questo caso non si parla del difensore) è a Milano per parlare dei suoi assistiti con il Milan. Rebic sta facendo benissimo e si cerca l’accordo che possa soddisfare tutte le parti in causa, compresa la Fiorentina, forte dell’ormai nota percentuale sulla rivendita del 50%. Anche Luka Jovic può finire a Milano, sponda rossonera, e le trattative sono in corso. Lo riporta Sport Mediaset.

