Italiano ostinato, il 4-3-3 non funziona più? Prenda esempio da Cioffi

"La maggior parte dei tecnici ha un sistema di gioco preferito, sono pochi quelli che si adattano alle caratteristiche dei giocatori e sono disposti a cambiare". La Gazzetta dello Sport analizza quelle che sono gli stili contrapposti di Vincenzo Italiano e Gabriele Cioffi , i due tecnici che si troveranno di fronte in Fiorentina-Verona. La coerenza - si scrive in relazione al tecnico viola - paga quasi sempre, ma nei momenti difficili bisogna anche sapere essere flessibili per aggiustare la rotta.

Il dogma del 4-3-3 ha sempre dato i suoi frutti ma gli uomini adesso sono cambiati e senza un regista come Torreira può essere la causa della crisi generale della squadra, che commette errori in difesa e non segna più. Certo - sottolinea il quotidiano - non sarà tutta colpa del modulo ma in certi casi serve cambiare per dare una scossa. Cioffi lo ha fatto, partendo dal 3-5-2 e virando subito su un sistema di gioco che prevedeva il trequartista: si è adeguato ed è tornato sulle tracce di Tudor in cui i giocatori si riconoscono di più. Questione di flessibilità...