Italiano/2: “Beltran? Servivano centimetri. Champions? Se qualcuno balbetta…”

In sala stampa, il tecnico viola Vincenzo Italiano ha parlato ai giornalisti presenti: E' normale che alla fine era tutto intasato, abbiamo ricercato fisicità e bravura nel gioco aereo di Kouamé, Nzola, Quarta e Nico. Kouamé messo lì dentro l'area diventa molto pericoloso, alla fine dovevamo giocare con velocità e questo era l'unico modo per fare gol altrimenti la Roma con cattiveria non fa passare niente e sono bravi a guadagnarsi calci di punizione. Peccato, con qualche scelta diversa potevamo trovare il secondo gol ma va bene così e sono contento sotto tanti punti di vista. Abbiamo avuto due ripartenze nel primo tempo in cui potevamo fare male, abbiamo avuto l'occasione col mancino di Ikoné che deve mirare l'angolino e fare gol. Alla fine abbiamo calciato due volte in maniera troppo veloce, messo alcuni palloni frettolosamente ma poi viene fuori la fatica nel tenere il baricentro così alto e va bene così.

Nzola? Gli si chiede questo, lo ha sempre fatto e il periodo poco normale era prima di questa partita. L'attaccante prima di fare gol deve sacrificarsi per la squadra, quando accade questo le squadre cambiano faccia e peccato per l'occasione che gli ha servito Jack. Ma se abbiamo guadagnato metri e messo alle corde la Roma è anche perché i tre davanti si sono fatti il mazzo. Tutti gli attaccanti dentro? L'unico attaccante che non è entrato è stato Beltran, l'abbiamo letta con questi palloni alti e la statura dei giocatori in campo poteva darci quel tipo di gol che speravamo. Terzini dentro al campo? Giovedì abbiamo concesso ripartenze al Parma giocando molto larghi, oggi li abbiamo tenuti strettissimi per paura di concedere campo alla Roma e questa è stata la mossa che ci ha permesso di rimanere in partita. Obiettivo Champions? Penso che ci siano delle gerarchie che se qualcuno non viaggia come ha sempre fatto in questi anni si possono attaccare. Noi dobbiamo avere continuità, non abbiamo quella continuità per arrivare in quelle zone di classifica: l'obiettivo è migliorare un settimo e un ottavo posto, lotteremo per restare davanti a queste posizioni e nelle Coppe. Anche le altre però dovranno balbettare come facciamo noi per restare attaccati".