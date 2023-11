Giorgetti: “Milenkovic out contro la Juve? Sarebbe un rosso alla fiducia”

La Juve la vivo come un'opportunità per capire che questa stagione può seriamente indirizzarsi verso paesaggi soleggiati. Contro le grandi abbiamo due vittorie e due sconfitte, con i bianconeri in questo senso è dirimente. In difesa? A considerare le parole di Pradè, Milenkovic dovrebbe giocare, gode di grande apertura di credito. Ma ci sono tanti errori, non sono da lui, per me è un po' usurato. Si tratta di scegliere: lasciarlo in panchina contro la Juve sarebbe una mazzata, quasi un cartellino rosso alla fiducia. Do per scontata una grandissima spinta del pubblico, si potrà ricavare uno spessore enorme in caso di risposta positiva.