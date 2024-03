Fiorentina-Milan, l’ora del riscatto: una vittoria in nome di Joe Barone

l percorso per arrivare all’ultima giornata non è lunghissimo, ma i margini per tentare uno ’strappo’ in avanti segnato dall’orgoglio è possibile

Il campo. E i sogni. Sogni che la squadra si sente in obbligo di trasformare in realtà. Ora che il pallone deve ricominciare a correre. Ora che dopo la sosta forzata, nel dramma della morte di Barone con il rinvio della partita a casa dell’Atalanta, la classifica ricomincia a chiedere punti. Si ricomincia. Nel nome e con la promessa morale dedicata alla memoria dell’ex dg (ieri i funerali a New York alla presenza di Rocco Commisso) di portare la Fiorentina il più in alto possibile. In campionato e (soprattutto) nelle coppe. Fiorentina-Milan di sabato sera sarà una partita speciale. Che mette in palio punti pesantissimi per l’orgoglio europeo della squadra di Italiano. Pronostico complicato, ma è evidente che un riscatto, un piazzamento di prestigio alla fine del campionato, passerà proprio da sfide come questa. Il percorso per arrivare all’ultima giornata non è lunghissimo, ma i margini per tentare uno ’strappo’ in avanti segnato dall’orgoglio è possibile. E passa proprio dagli scontri diretti come quello con il Milan, seguito dalla trasferta a casa della Juve. Lo riporta la Nazione.