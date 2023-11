Chiarugi: “Sabato bisogna essere spensierati. Gli esterni devono finalizzare”

"Dribblare è una cosa importante, ma bisogna capire l'utilità di esso. Bisogna cercare di farlo quando è necessario e poi concludere a rete, e questo ci manca in alcuni giocatori. Bonaventura è un giocatore intelligente, ma giocatori come gli esterni devono capire che superare l'uomo deve portare un risultato fondamentale. Sabato la Fiorentina ha una grande opportunità, senza Leao e Giroud. Ma loro avranno voglia di togliersi da questa brutta situazione. In campionato sono a tre punti da noi. Bisogna giocare come a Napoli, con quella spenseriatezza, la classifica è buona."