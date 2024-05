Scanagatta: “Una grande Fiorentina nel secondo tempo. Sul rigore…”

"Una qualificazione meritata, con un bellissimo secondo tempo. Peccato per il gol subito che non andava preso. Errore di Terracciano, che poi si è riscattato. Oggi il secondo tempo è stato uno dei migliori ultimamente. Non mi aspettavo che il Brugge facesse un secondo tempo simile, quando è considerato la seconda squadra del Belgio. La squadra ha giocato con una grinta e una qualità notevole. I tre pali sono stati molto belli. Nel primo tempo in molti erano da 5, invece poi si sono trasformati in 6/7. Credo che Nico non se la sia sentita di tirare, ma noi oggi dobbiamo solo festeggiare. Finale strameritata. Chiaramente non hai battuto il Liverpool, ma dobbiamo essere contenti. Stasera invece la squadra ha giocato bene"