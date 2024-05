R. Galli: “Non si può pensare al futuro, adesso tutte le energie sulla finale”

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista Riccardo Galli ha parlato così del momento viola: "Italiano ha plasmato una buona Fiorentina su quello che aveva, se dovesse vincere la Conference i suoi risultati dovranno essere calibrati al valore di questa rosa e a quelle che avevano a disposizione Montella e Prandelli. Il Napoli? Questa partita poteva non avere un peso, ma questa squadra ha riacceso l'entusiasmo e ha avuto la capacità di far contare tutte le gare. Il prossimo allenatore? Ho seguito a lungo il mercato, ma adesso non si può pensare a chi ci sarà in panchina l'anno prossimo. Tutte le energie sono concentrate sulla finale, su una cosa bella da vivere".