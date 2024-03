R.Galli: “Commisso? Ha compiuto un grande gesto per riunire tutti”

Su Fiorentina-Milan e sui viola

"Sarà una partita complicata. Il Milan ha saputo gestirsi in situazioni non facili anche quando c'è stato un calo di prestazioni. Jovic? Da temere, ma a Firenze non ha mai acceso la scintilla. Bisognerà vedere come la Fiorentina si presenterà in campo e con quali motivazioni psicologiche, soprattutto dopo quanto successo. Per il resto vedo giocatori come Biraghi che in questi casi possono essere un punto di riferimento per i compagni, come anche Milenkovic e Terracciano. Castrovilli? È molto legato alla Fiorentina, ha sentito nel profondo quello che è successo ed ha voglia di tornare".