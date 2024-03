Peppe Di Stefano: “Barone riconosceva i talenti: ecco cosa mi disse”

"La vera ripresa del Milan sarà domani, oggi infatti torneranno tutti i nazionali. Il Milan, comunque, sta bene. Contro la Fiorentina sarà, però, una partita molto particolare dato che sarà la prima senza Joe Barone. Jovic? Mi è sempre piaciuto. Non è espansivo dal punto di vista emotivo, ma può essere decisivo. Anche alla Fiorentina i suoi gol li ha sempre messi a segno. A Milano arrivò in condizioni fisiche precarie, non si era allenato bene ed era un po' in sovrappeso. Il Milan però ci ha puntato. A Parigi si fece male nel riscaldamento, così Pioli lo fece lavorare a parte per due-tre settimane per fargli recuperare bene la forma fisica. Da lì, Jovic si è ripreso bene ed ha inciso. Per me non è un giocatore da 4-3-3, ma deve giocare con un'altra punta accanto. Secondo me il Milan ci punterà anche nella prossima stagione. Fiorentina? Sono un estimatore di Vincenzo Italiano e l'ho sempre seguito. Mi ricordo che un anno dopo 6 partite Italiano aveva pochissimi punti allo Spezia, ma lo confermarono con decisione lo stesso. Se rimarrà a Firenze? Non è scontata la sua partenza. Dopo l'addio di Joe Barone potrebbe pensare di rimanere per aiutare l'ambiente viola. Sono convinto che la Fiorentina, comunque, farà un bellissimo percorso in Conference League, anche se mi sorprendono a volte dei passaggi a vuoto. Nel complesso, però, la Fiorentina è cresciuta tantissimo. Joe Barone? Amava la zona di Marzamemi, e spesso mi chiamava quando eravamo lì. Una volta mi chiamò e mi disse che il Milan aveva preso un grande giocatore: era Pulisic, che in effetti è vicino alla doppia cifra. A mio avviso, un personaggio come Joe Barone mancherà tanto al mondo del calcio e non solo".