Pellissier: “Italiano? Fossi in lui ci penserei prima di lasciare la Fiorentina”

A Radio Bruno, l'ex calciatore Sergio Pellissier ha parlato così del momento viola: "Come si riparte da un lutto del genere? Ho avuto la fortuna che non mi accadesse di perdere una persona così importante in carriera. Non è facile da affrontare, è difficile riuscire ad andare avanti ma fargli un regalo può essere uno stimolo per chiudere bene il campionato e le coppe. La squadra dimostrerà che ci tenevano a lui. Milan? Sono convinto che sarà una partita in cui si sentirà l'appoggio dei tifosi che capiscono quando ce n'è bisogno. Il Milan fuori casa fa sempre bene, ma la Fiorentina al Franchi è sempre dura da affrontare.

L'unione che c'è tra tutte le componenti è straordinaria. Erano anni, dalla Champions, che la Fiorentina non era così alla ribalta, ancora in corsa in due coppe e a giocarsi l'accesso in Europa League. Cosa si può chiedere di più a questa squadra? Forse solo vincere... L' addio di Italiano? E' uno che vuole vincere sempre, un lottatore, rosica quando non vince. Per andare via da una società solidissima con un centro sportivo straordinario, devi avere una squadra veramente grande. Farà le sue valutazioni, ma finché sarà qui vorrà vincere qualcosa. La Fiorentina ha un presidente ambizioso, che vuole addirittura uno stadio di proprietà, prima di cambiare squadra e andare via ci penserei bene. Belotti? Fino a poco tempo fa era uno degli attaccanti più importanti d'Italia, che reggeva l'attacco da solo. Ultimamente ha giocato meno ed è calato un po', ma se gli dai l'importanza che merita può tornare".