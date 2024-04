Orsi: “Se la Fiorentina non segna subito diventa dura. I rigori vanno evitati”

Nando Orsi non ha dubbi, la Fiorentina resta la favorita. Ma individua alcuni aspetti pericolosi questa sera

Nando Orsi , ex portiere e commentatore per Sky Sport, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno:

"Questa è una squadra che prende pochi gol. Col Servette è andata così, e all'andata anche. Puntano sul segnare un gol e prenderne pochi. Se la partita va avanti con lo 0-0 diventa dura. Il Viktoria arriverà con lo stesso atteggiamento dell'andata, non sono veloci in ripartenza. Le partite le devi giocare, è un quarto di finale. Ma diciamo la verità, fra le due squadre c'è una grande differenza. La Fiorentina deve sfruttare l'esperienza dello scorso anno. Spero che la Fiorentina non debba andare ai rigori, perchè lì subentra l'aspetto psicologico. Ma credo che nei 90' la Fiorentina passerà, poi magari verrò smentito."