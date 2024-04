Orlando: “Baggio mi consigliò Firenze. Bati? Quando arrivò, non sapeva stoppare il pallone”

Massimo Orlando , ospite di Radio Serie A, ha ricordato alcuni aneddoti dal suo passato in viola. In particolare su Roberto Baggio (conosciuto nella sua breve esperienza alla Juventus) e su Gabriel Batistuta. Queste le sue parole:

"Scelsi la Fiorentina su consiglio di Roberto Baggio. C'era stata da poco la sua cessione alla Juve e mi ritrovai ad essere compagno di stanza di Roberto nel ritiro precampionato e lui mi parlava sempre di Firenze e della Fiorentina, ancora non aveva metabolizzato l'addio, mi consigliò di andare a giocare e dopo pochi mesi si concretizzò proprio il passaggio in viola. Il paragone con Baggio è stato pesante per me, il primo anno feci subito benissimo e la gente pensò di aver trovato il nuovo Baggio, ho sentito il peso delle aspettative sulle mie spalle, poi cambiando anche ruolo ho iniziato ad aver problemi.