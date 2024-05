Orlando assolve Italiano: “Ha dei limiti, ma sul gol di ieri non ha colpe”

Durante un intervento a TMW Radio, Massimo Orlando ha commentato le tre gare delle italiane di ieri in Europa. E sulla Fiorentina, sua ex squadra, ha detto: "E' vero, stessi errori, prendi un gol assurdo ma è un errore dei giocatori in questo caso. Italiano ha i suoi limiti, non viene accostato alle grandi perché non ha ancora aggiustato la difesa, ma rischia di andare ancora una volta in finale e non è cosa da poco". Poi una dichiarazione anche su Scamacca, in gol anche ieri in Marsiglia-Atalanta: "Se arriva così deve essere titolare all'Europeo. Ha fatto una grande scelta andando all'Atalanta e da Gasperini. Ha lavorato sulla testa del giocatore il tecnico. Era molto superficiale a volte, ora non sbaglia più un appoggio. E' cresciuto il ragazzo, che ha qualità straordinarie. Credo che abbiamo trovato la punta che cercavamo da tempo".