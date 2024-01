’30° minuto’: segui la trasmissione di Italia 7 in streaming su Violanews

Guarda con noi, in diretta, l'intera puntata del programma "30° minuto". In onda su Italia 7 il lunedì e venerdì e condotto come sempre da Simone Pagnini. Quest'oggi il programma ha inizio alle 19:30 e come sempre sarà visibile anche in streaming su Violanews. Giampaolo Calvarese commenterà le decisioni dell'arbitro Aureliano.