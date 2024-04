Monti: “Ecco cosa mi preoccupa del futuro estivo della Fiorentina”

"Il problema più importante nella rifondazione estiva della Fiorentina sarà l'assenza di Barone. Aldilà di come abbia fatto, ma lui era tutto alla Fiorentina. Più importante dell'allenatore saranno le decisioni di Commisso. Io sono sicuro che Pradè il suo lo sa fare, ma ha carta bianca? Io credo di no, il problema è importante. Non so se Barone ha lasciato qualche eredità in senso sportivo, con telefonate per l'estate, è successo tutto in fretta. Sono precoccupato sulla situazione societaria, anche per chi arriva."