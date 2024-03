Mareggini: “Vado controrrente su Nzola, ha qualità. I rigori sono una sfida”

"Non è che non sia mai capitata una serie di rigori negativi, Batistuta ne sbagliò 5 di fila tipo. Il rigore è un fatto psicologico, e lo tira colui che ha la tecnica necessaria e che è freddo. Ci vuole personalità, ha tutto da perdere chi lo calcia e non chi para. E nonostante tutto non è detto che vada bene. Negli anni in cui ho giocato io c'erano metodi diversi, guarda la tv e prendi gli appunti. Oggi c'è una tecnologia diversa, è impossibile farne a meno. Riescono a carpire dalla moviola di adesso perfino gli sguardi, si arriva a risultati incredibili. Se il rigore è tirato bene il portiere non ci arriverà mai. I rigoristi la mettono sul piano mentale, invece che su quello tecnico. La certezza è tirare il rigore forte e centrale. Chi è che non ha sbagliato un rigore"