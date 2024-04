Marchini: “Mi aspetto Arthur, e questo è il gioco che devono fare i gigliati”

"Credo che sia giusto schierare la migliore formazione possibile, anche perché non ci interessa il come, ma ci interessa passare il turno. Da questa partita potrebbero nascere molte situazioni positive. Spero che i viola siano consapevoli di avere una qualità nettamente migliore del Viktoria Plzen e che la mettano in campo domani. Formazione? Inserirei i giocatori di assoluta qualità. In tal senso, metterei Arthur a centrocampo. Gioco? Bisognerà provare a giocare dal basso, non bisognerà intasare la trequarti, anche perché loro ci aspetteranno".