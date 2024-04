Malusci: “Scontro Ranieri-Ikone? Ranieri deve conoscere i suoi limiti”

Troppo agonismo o semplice distrazione? Alberto Malusci commenta così la reazione, per molti eccessiva, di Ranieri in Salernitana-Fiorentina

Lo scontro verbale tra Ranieri ed Ikonè , nel finale del primo tempo di Salernitana-Fiorentina, è ciò che, nei primi 45 minuti, forse ha fatto più storcere il naso ai tifosi viola. A prescindere dalla scelta giusta o sbagliata di Ikonè di calciare verso la porta e di non servire il compagno, la reazione di Ranieri è stata letta da molti come fin troppo plateale. L'ex difensore viola, Alberto Malusci , commenta così, a Lady Radio, il comportamento del centrale viola:

“Questo modo di fare può, apparentemente, indicare grande autorevolezza e carattere, ma questi modi di fare in campo possono essere deleteri per il gruppo squadra. Tenere alta la concentrazione è ben tutt'altra cosa. Magari il suo agonismo e la voglia di dare sempre il massimo in campo, lo hanno influenzato; fatto sta, che bisogna fare attenzione ed avere la consapevolezza di dove arrivano i tuoi limiti dentro il terreno di gioco"