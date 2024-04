Malusci: “Per il futuro a me piacerebbe Juric. Non si valorizzano le punte”

Alberto Malusci vota Juric per la panchina viola del prossimo anno. Ma si concentra anche sulla gara di stasera

"La partita dell'andata è stata noiosa. Una squadra fisica e rocciosa, difficile da penetrare. Stasera ci vuole la migliro Fiorentina. Dobbiamo essere più veloci nel giro palla, più bravi e concreti dell'andata. Io sono fiducioso, ma da quando ci sono i rumors su Italiano, sarà un caso, ma la squadra ha cominciato a steccare. La Fiorentina si deve compattare, sia squadra che ambiente, bisogna essere un corpo unico. Dall'avvento di Italiano solo Vlahovic ha segnato , poi gli altri hanno fatto fatica. La squadra di Italiano non ha valorizzato le nostre punte. La Fiorentina gioca molto sugli esterni, ma loro faticano."

Sull'allenatore del futuro: "I nomi che si sono fatti sono importanti. Nomi come Gilardino e Palladino si devono affermare. Sarri sarebbe un uomo importante, che metterebbe a piacere tutti. A me piacerebbe un nome che non si è fatto cioè Juric. Un allenatore diretto e che fa rendere i giocatori"