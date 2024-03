Malusci: “Jovic? Grande tecnica, lo temo. Ma il Milan ha una debolezza”

"Credo che la cosa più importante per la Fiorentina contro il Milan sarà l'aspetto mentale. Questa tragedia che ha colpito la Fiorentina darà motivazioni mentali ai ragazzi, i quali vorranno onorare Barone. Italiano dovrà essere bravo a ricompattare l'ambiente. Il Milan è temibile, ma la Fiorentina ha dimostrato di poter fare ottime prestazioni. Come stanno i gigliati? A livello fisico penso che stiano bene. Il Milan ha giocatori che possono far male, comunque, ma i rossoneri concedono spazi sulle ripartenze. I gigliati dovranno approfittarne. Jovic? A livello tecnico è molto forte, non è andato al Real Madrid a caso. Quello che è venuto a Firenze però era il fratello (n.d.r. scherza). Lo temo, comunque, anche perché all'andata giocò bene. Pioli? Sotto l'aspetto umano è una persona fantastica. Da allenatore ha fatto la gavetta con le giovanili e poi è riuscito a diventare un top allenatore. Ha fatto tutta la trafila che l'ha portato ad essere molto bravo".