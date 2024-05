Lucchesi: “Faccio i complimenti a Italiano. Anno prossimo si riparte da 0”

Fabrizio Lucchesi, ex dirigente viola, è intervenuto a Radio Bruno. Ecco le sue parole sulle ultime in casa Fiorentina

In questo mestiere è bravo chi sbaglia di meno, per questo faccio i miei complimenti ad Italiano. Bravi anche la società e i calciatori, speriamo che quest’anno la coppa venga a Firenze. Questa proprietà ha fatto sempre operazioni equilibrate, considerando il proprio conto economico. Firenze è una città esigente, le mezze classifiche ai fiorentini non sono mai piaciute. Sono arrivati grandi risultati sportivi, poi ovvio, le finali si vincono e si perdono, anche se nella storia ricordiamo solo i vincenti. Prossimo anno ricomincerà tutto, nuova squadra e nuovo allenatore, vedremo come si comporteranno i dirigenti al comando. La prima cosa sarà la scelta del nuovo tecnico, ovvio che prima ci vogliono le idee chiare su dove si voglia arrivare e sulle ambizioni. Aquilani? È un ragazzo d'oro ed è stato un gran calciatore. Pisa non è una piazza facile, ovviamente se dovesse venire a Firenze avrebbe bisogno di una società che lo supporti.