L’opinione: “Dodô? Il suo rientro fa bene, l’ho visto sciolto ieri. “

Dalla tua esperienza con lo Shakhtar, come si vivono questo tipo di situazioni influenzate dalla politica, come successo col Maccabi? Purtroppo il calcio è un mondo dal quale è difficile estraniare gli aspetti politici. Il calcio deve essere un qualcosa a sé stante. Giocare senza pubblico, senza tifosi, in campi neutri, sono situazioni molto difficili da gestire che aggiungono tensione a tutti. Speriamo che lo sport riesca ad essere semplicemente sport, ad unire ed aiutare.