Kouamé: “Sapevamo di dover essere pazienti. Il gol arriverà”

Dopo il passaggio in semifinale, ai microfoni di Sky Sport ha parlato anche Christian Kouamé: "Dovevamo essere pazienti perché il Plzen era una squadra chiusa. Ma prima o poi il gol sapevamo che sarebbe arrivato, nel primo tempo li abbiamo fatti difendere tanto e creare occasioni, poi alla fine è arrivato il gol. Per sbloccarmi cosa manca? Nico ha segnato, l'altra volta Ikoné, io ci sono andato vicino così come Belotti: il gol arriverà. Dovevo calciare più forte, non pensavo che ci arrivasse il portiere. Meglio ala o centravanti? Dove ha bisogno il mister io do una mano, sia a destra che a sinistra mi trovo bene".