Guetta: “Italiano nella storia della Fiorentina. Mantenuta la promessa di Praga”

"Italiano entra nella storia viola con queste due finali. Potrà rivendicarlo indipendentemente da come andrà ad Atene. Ma ci vole equilibrio nei giudizi. Il suo percorso a Firenze è finito, anche per le contestazione ricevute. Così come per la sua esigenza, è uno che stressa. Rimane la consapevolezza che per la dirigenza sarà dura sostituirlo. La promessa di Praga è stata mantenuta. Non è semplice rimanere concentrati dopo la finale persa a Praga. La Conference è poca roba, ma le partite devi sempre vincerle. Biraghi ha fatto un secondo tempo eccellente. Il Brugge sta lottando per vincere il campionato. E la Fiorentina ha preso 3 pali, con altre occasioni create. La storia di Nzola è il bello del calcio"