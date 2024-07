Guerini: “Dalla società mi aspettavo molto di più. Palladino? Protetto a Monza”

"Ancona? Si deve costruire la società da zero, sarà un lavoro difficile e lungo. Non potevo dire no ad una società che mi ha dato tanto però".

Sulla Fiorentina del 2012 e quella attuale di Palladino

"Fiorentina? Per me quella del 2012 è stata un mezzo miracolo, perché abbiamo preso giocatori come Cuadrado, Pizarro, Aquilani, ed altri che non volevano più ed abbiamo fatto moltissimo con loro. Mancò solo il trofeo. Adesso? Bisogna vedere Commisso che intenzioni ha. Per adesso è un'incompiuta la Fiorentina. Palladino? Sicuramente ha fatto bene a Monza, protetto da un grande come Galliani. Firenze è completamente diversa e più difficile. Firenze è polemica di natura, e per Palladino è un test importante. Da questa dirigenza, comunque, mi aspettavo una rosa diversa per ambire a lottare per la Champions League".