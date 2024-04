Graziani: “Primo tempo stucchevole, campanello d’allarme in vista di mercoledì”

Intervenuto a Rtv38, l'ex viola Ciccio Graziani ha parlato così del momento viola tra presente e impegni imminenti: "Mercoledì è tosta perché l'Atalanta in casa è un'atra cosa e ha 5/6 singoli di valore. Nel caso in cui le cose girino male in campionato, puoi contare sulle coppe. Ma non è detto che ogni anno tu possa arrivare in fondo alle competizioni e vincere.

Per questo era importantissima la partita di stasera, perché si può risalire la classifica nonostante il giro palla stucchevole di un primo tempo in cui non siamo entrati nel modo giusto. Perché eravamo preoccupati del ritorno col Plzen? Per lo stesso motivo, visto che anche oggi fino al 70° non si è vista la voglia di vincere. Spero che sia un campanello d'allarme in vista di mercoledì, perché lì l'approccio sarà fondamentale. Castrovilli? Quello che ha fatto oggi è meritevole. Sottil? Ha gli stessi difetti di tre anni fa".