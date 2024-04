Grassia. “Stasera serve un centrocampista in più e un Belotti in meno”

"La Lazio ieri ha giocato una buona partita, con un grande ritmo. L'Atalanta è in grado di disputare grandi partite. Mette in difficoltà le squadre con si inserimenti di centrocampisti e difensori. Io la partita la giocherei con un Belotti in meno e un centrocampista in più. Beltran vede la porta, e metterlo seconda punta è un lusso. La forza dell'Atalanta sono gli esterniò. All'Atalanta è mancata un po' di continuità, mi aspettavo qualcosa di più in campionato. Se ti fai trovare scoperto loro ti puniscono. La Fiorentina ha due avversarie alla sua portata, come il Brugge. Poi nel caso ci sarebbe l'Aston Villa in finale. Italiano deve fare attenzione alla fase difensiva"