Grassia: “Conference via più agevole per l’EL. Beltran punta, altro che Belotti”

Del momento viola e non solo, il giornalista Filippo Grassia ha parlato così a Radio Bruno: "Il match di sabato sera vale più per la Fiorentina che per il Milan, che può blindare il secondo posto ma è già abbondantemente in Champions. I viola sono al limite della zona europea, ma nelle ultime cinque si è perso terreno dalle altre competitor con una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. Il gioco sulle fasce sarà importante, serve saltare l'uomo e fare cross dal fondo. E' una partita in cui la Fiorentina deve dimostrare il suo valore visto con Lazio e Roma. E soprattutto che se dovesse capitare un rigore magari di segnare...

Quale via per raggiungere l'Europa League? Non bisogna farsi sfuggire nulla, ma il cammino in Conference League è stato reso agevole dal sorteggio. Ritornare in finale dopo 12 mesi sarebbe tanta roba, visto che il club viola è partito dalla centesima posizione nel ranking Uefa e potrebbe entrare nelle prime 50. Beltran? Fa delle cose bellissime, secondo me converrebbe farlo giocare più avanti visto che è uno dei pochi che segna. Lo preferisco punta rispetto a fare l'appoggio di Belotti".