Giorgetti: “La Fiorentina può puntare al 7° posto”. E per il dopo Italiano…

"La partita del 29 è quella che può lasciare un marchio sul triennio di Italiano, quindi credo che la maggior parte delle energie della squadra siano rivolte a quello. L'ottavo posto in campionato non sarebbe un risultato strabiliante, anche se non è impossibile rimontare la Lazio al settimo posto. Italiano ha avuto il merito di dare sempre motivazioni alla squadra e non dubbi che l'atteggiamento della Fiorentina sarà quello giusto anche domani col Napoli.