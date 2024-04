Giorgetti: “Italiano sarà rimpianto a Firenze. Curioso delle mosse di Commisso”

"Quella di domenica è stata una partita strana, con un primo tempo demotivato. Poi nella ripresa si è visto il lato consueto. Il campionato lo considero come una terza opzione, in modo inconscio anche. Arthur è un mistero. Uno leader ci nasce, e Milenkovic non mi sembra che lo sia, è sicuramente un gladiatore. Poi fare tre anni con la difesa altissima non è facile mentalmente. Ci vuole attenzione massima. Italiano mi sembra a fine corsa a Firenze, anche per delle sue uscite. Credo che sarà rimpianto per l'identità che ha dato alla Fiorentina, il gruppo vuole davvero vincere un trofeo. A gennaio è nato il primo momento di conflitto, con il mercato non soddisfacente. Kouamè Italiano credo che lo interpreti come un'alternativa alla costruzione bassa, viste le sue doti aeree. Nzola credo che sia stato travolto dalla pressione, poi quando ti va tutto male. Non può essere questo Nzola. Italiano è stato davvero ottimista sullo sviluppo di alcuni giocatore a livello tecnic, aveva provato ad essere più verticale. Poi è ritornato sulla sua idea di dominio.