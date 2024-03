Giorgetti: “C’è un problema nella Fiorentina. Ecco cosa mi aspetto in coppa”

"La Fiorentina non sai mai se la vedrai spavalda o spuntata. Il Torino forse è la squadra peggiore per trovare continuità del gioco, loro fanno giocare male tutti. Resta il fatto, che ci sono queste grandi oscillazioni. In 11 contro 10 è stata un'occasione sprecata, ma sei ancora a pochi punti dal quinto posto. Il problema è che non si possono fare previsioni di questa squadra. Italiano ha fatto bene a confermare gli stessi 11. Non riusciamo ad avere qualità nelluno contro uno. Trovo gli arbitri in uno stato confusionale. Italiano con la Lazio ha trovato una soluzione, io lo considero un valore aggiunto. A Italiano non si possono dare colpe specifiche, poi si può non essere d'accordo con alcune scelte. Ma il suo lavoro è ottimo."