Giorgetti: “Beltran non è sembrato ‘da Milan’. Parisi out? Ho un’unica spiegazione”

Il giornalista Angelo Giorgetti ha commentato così a Radio Bruno le prestazioni dei giocatori viola contro il Milan: "Dodò? Sono rimasto sorpreso dal suo impiego in marcatura su Leao. Ha sofferto tanto, non solo contro il portoghese che sabato era in forma devastante, ma per fisicità avrei scelto Kayode. Immagino che Italiano però abbia fatto delle scelte, dei calcoli, perché mercoledì c'è l'Atalanta e nella testa del tecnico forse la partita più importante è quella. I due centrali hanno scricchiolato entrambi: meglio Quarta di Milenkovic, ma entrambi sono andati in difficoltà nell'uno contro uno e negli spazi che sono stati lasciati. E' sembrato quasi che Milenkovic non sapesse come gestire le distanze in campo aperto. Cosa è successo a Parisi? Tutti noi riconduciamo il suo mancato impiego nella difficoltà avute a destra, ma l'unica spiegazione che so darmi è che Biraghi sia centrale tanto nello spogliatoio quanto in campo. La figura che trasmette identità che chiede Italiano. La Fiorentina su di lui ha investito dei soldi, è un giovane in ottica nazionale che è sparito ma non so perché".