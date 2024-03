Flachi: “Nzola ha a disposizione un’opportunità unica contro il Maccabi Haifa”

"Nzola ha a disposizione un'opportunità unica per rilanciarsi contro il Maccabi Haifa. Belotti sta facendo bene e Beltran si muove bene accanto alla prima punta, quindi l'angolano si gioca tanto sia per lui che per la squadra. Centrocampo? Maxime Lopez è stato sacrificato dal 4-2-3-1, e di occasioni non ne ha avute tante. Spero che da qui a fine anno possa mettersi in luce, e queste partite qui, come quella con il Maccabi, sono importanti per rilanciare e stimolare giocatori come lui".