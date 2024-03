Ferrara: “Credo che Italiano andrà via. Qual è la programmazione societaria?”

"Italiano credo che se ne andrà a fine stagione, è una mia sensazione. Restare vorrebbe dire farlo per arrivare a traguardi maggiori, ma nell'ultima estate la squadra non si è rafforzata. In Italia ha tanti estimatori, ha portato la Fiorentina in alto, è stato zitto quando gli hanno venduto Vlahovic. Dopo hanno sbagliato punta per due anni, e lui giocava col regista ma non lo ha avuto un anno. Ma detto questo, lui vorrebbe lasciare la Fiorentina con un trofeo. Le possibilità di restare siano legate ad uno step che la società farà. In questi 3 anni ha imparato, sbagliato e fatto tante cose. Dal suo possibile addio si capirà la Fiorentina cosa farà, ma adesso concentriamoci sulla stagione attuale. Italiano è un dipendente e non ha fatto la prima donna, è uno molto serio. Ma ha fatto capire cosa voleva a gennaio. Qual'è la programmazione di questa Fiorentina? Italiano ha conosciuta la città, discute il parterre, ci sente tanto. La squadra ha dei limiti. Se valutiamo i rendimenti dei giocatori presi dal mercato la squadra non si è rinforzata."