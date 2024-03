Dall’America: “Grazie a Rocco e Joe la Fiorentina non è come prima, vi racconto”

"Adesso puoi trovare la maglietta della Fiorentina nei negozi a New York", il commento su come la squadra gigliata viene seguita dalla Grande Mela

Ermal Dautaj, corrispondente per 007 Toscana e vice presidente del Viola club New York, in collegamento dall'America è intervenuto a Radio Bruno. Queste le sue parole,partendo dai funerali di Joe Barone svolti quest'oggi: