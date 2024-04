Dal VP: Nzola assente in coppa per motivi personali. Occhio a Belotti e Bonaventura

Arrivano gli ultimi aggiornamenti direttamente dal Viola Park da parte di Radio Bruno. Saranno circa 10 mila i tifosi della Salernitana all'Arechi, cifra record in negativo per i granata. Da Firenze invece arriveranno circa 350 tifosi viola. Bonaventura è reduce da dei problemi alla caviglia. Belotti ha un fastidio al quadricipite, difficile che domani giochi titolare. Per Nzola i motivi che lo hanno portato all'esclusione dalla sfida di Giovedì in Conference sono da ricondurre a problemi personali. Rimane in dubbio comunque per la gara di domani.