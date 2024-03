Dal Viola Park: per Nico niente di grave. Quarta e Kouame vicini al recupero

Al Pentasport di Radio Bruno l'aggiornamento giornaliero dal Viola Park sulla condizioni di alcuni giocatori. Nico dopo la partita di ieri ha effettuato l'allenamento defaticante insieme a gli altri giocatori presenti in campo. Nonostante la sostituzione nel secondo tempo, il fastidio accusato dall'argentino durante la partita non dovrebbe essere niente di grave. Per il rientro di Quarta siamo sulla strada giusta, vista anche la sua presenza in panchina contro la Roma. Il rientro di Arthur per giovedì è ancora da valutare ma sicura la sua presenza contro l'Atalanta. Anche Kouame sulla buona strada per il recupero, si contano i giorni per il suo rientro.