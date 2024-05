Cirillo (ex AEK): “Fiorentina favorita in finale. In Grecia sono molto indietro”

Mi sono trovato benissimo in Grecia, un’esperienza importantissima sia a livello di vita che calcistico. All’AEK ho avuto l’onore di giocare la Champions e con il Paok l’Europa League. Qui vivono tantissimo per il calcio, e per un calciatore questa è una cosa fantastica. Trovare tanta energia quando entri in uno stadio è un’emozione indescrivibile. La partita più sentita era con l’Olympiakos, ma anche con le altre big di Grecia erano considerati tutti dei derby. Livello del campionato? Sicuramente in Italia siamo molto avanti rispetto alla Grecia, anche se devo dire non è facile giocare in quel campionato, ci sono molti giocatori forti. Finale? Non sarà una partita semplice, ma la Fiorentina parte favorita. Lo stadio dell’AEK ricorda molto il Marassi di Genova, i tifosi sono attaccati al campo. Hanno fatto un stadio bellissimo, di ultima generazione