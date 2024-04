Ciccio Graziani: “Italiano? Sbagliato far uscire la notizia del suo addio”

"In una partita singola può succedere di tutto. All'andata abbiamo sprecato, ma ora giocando in casa si spera che l'approccio sarà diverso. Al momento stiamo facendo fatica in difesa, ed in attacco siamo spesso sfortunati. Motivo in più per non sbagliare l'approccio domani, bisognerà prenderla come una finale. Sono convinto, comunque, che domani la Fiorentina farà una bellissima partita. Attacco? Beltran non mi sembra decisivo sulla trequarti. Forse sarebbe meglio farlo giocare esterno o con un altro modulo. Il problema è sempre lo stesso, comunque, ovvero che i viola non fanno gol. Formazione di domani? Andrei sul 4-3-3 di quelli seri, di quelli veri. Non con gli esterni che lavorano troppo a tutto campo, ma con ruoli precisi. Purtroppo noi, comunque, tranne Nico Gonzalez, non abbiamo esterni che segnano. Italiano? Se la notizia del suo addio non fosse venuta fuori sarebbe stato meglio. I singoli? Mi piace molto Arthur, però gioca troppo poco. Questo mi fa pensare che ha problemi fisici e che sia troppo discontinuo. Mi aspettavo molto anche da Maxime Lopez, ma ha deluso sinora. Come del resto anche Sottil, dal quale mi aspettavo una crescita maggiore. I problemi maggiori della Fiorentina? L'approccio, e sicuramente i gol che non arrivano, non tanto il gioco".