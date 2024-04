Buso: “La Fiorentina è un’incompiuta. Le punte fanno fatica con Italiano”

Sulle punte: "Beltran in nazionale argentina under 23 ha giocato da punta e ha fatto due gol. Per me ha delle qualità, ma è una seconda punta, non un trequartista. In 4 anni sono passati 5-6 attaccanti, qualcosa dentro i concetti di Italiano può creare problemi per una punta, è una piccola pecca nel suo modulo. La palla gira troppo in orizzontale e non cerca la profondità negli ultimi metri. Contro l'Atalanta ha fatto una grandissima partita, in Europa c'è la possibilità di andare avanti, hai l'obbligo di far bene."