Bucciantini: “Italiano? Giudizio fortemente ideologizzato, ma è migliorato”

Fiorentina ? "Questa squadra partendo dalla lotta per la salvezza ha inaugurato in triennio in cui adesso lotta per le posizioni europee. Ci manca l'ultimo passo per fare ancora meglio e qualificarsi all'Europa League. Non vedo nessun titolare della Fiorentina nelle principali nazionali che giocheranno l'Europeo. Non può passare per scontata questa dimensione raggiunta".

L'addio di Italiano? "Sui saluti siamo deludenti, a Milano scioperano per una squadra che nel frattempo ha vinto uno scudetto ed è tornata in Champions. È un momento fortemente ideologizzato, ormai è collocato in gruppo di allenatori che viene visto in un certo modo. Basta vedere quello che accade con De Zerbi: lui e Allegri individuate come due stelle polari opposte per parlare di tutti. Penso che Italiano sia migliorato tantissimo nell'equilibrio in questi anni, la squadra non difende male ma ha difficoltà a segnare in confronto a quanto crea".