Bucciantini: “Fiorentina, ma quale fortuna? Belotti torni bandiera a Firenze”

Fiorentina avanti in semifinale, ma solo ai supplementari? "Sono due verità, non è che una escluda l'altra. La squadra abita questa coppa, è la nostra dimensione europea e ci stiamo bene. Non ci ha ancora eliminato nessuno e abbiamo perso una finale all'ultimo minuto. A volte ci viene più facile, altre fai più fatica. Per loro era la decima partita in Conference e avevano subito un solo goal in Turchia e poi l'avevano ribaltata. Sono bravi a fare quel tipo di partita e l'hanno dimostrato. La Fiorentina ha attaccato e non ha rischiato niente. Il cambio decisivo è stato Martinez Quarta, quest'anno dà spessore in attacco. È lui che si guadagna l'angolo e poi cede la palla a Nico che va in goal. Italiano lo manda dentro perché ha intuito che può determinare. Sbaglia spesso, ma mi piace con i suoi difetti e il suo coraggio".