Bucchioni: “Siamo davvero favoriti sul Brugge? Gennaio è stato deludente”

Enzo Bucchioni invita a non sottovalutare il Club Brugge. E individua il mercato di gennaio come una svolta in negativo

Redazione VN 26 aprile 2024 (modifica il 26 aprile 2024 | 18:36)

Enzo Bucchioni al Pentasport di Radio bruno dice la sua sul momento della Fiorentina:

"Con il Sassuolo ci sarà un turnover. Fisicamente la squadra è da due mesi che sta scavando il barile. L'Atalanta ha un organico che gli permette meglio di gestire. Gli infortuni sono stati determinanti, hai dovuto spremere chi avevi e hai perso punti. Qualcuno come Milenkovic non è andato avanti, ma indietro. Ma anche Ranieri si è posizionato nel modo sbagliato. I dibattiti su Italiano c'erano dal suo primo anno. Si continua a prendere gol da bischeri, per errori dei singoli. Questa squadra è andata oltre i propri limiti, si poteva fare meglio sul mercato, come a gennaio dove aspettavo un difensore. Il nome di Theate era tornato a dicembre come soluzione. Comuzzo l'avrei fatto giocare di più."