Bucchioni: “Belotti? Basta che dia tutto. Il nuovo allenatore non sarà Sarri”

"A Plzen sono mancate velocità e intensità, due caratteristiche che ultimamente la Fiorentina non presenta molto spesso. La squadra ha fatto delle cose straordinarie, ma le ripete solo quando riesce a far girare la palla rapidamente da destra a sinistra. C'è un pizzico di utilitarismo, la gara in casa partendo da 0-0 mette la Fiorentina, che è ancora in corsa per tutti gli obiettivi, in una posizione non scomoda. Alla fine del ciclo è giusto centellinare le forze, è impossibile giocare sempre al massimo. Ci credo che non ci sia stata nessuna scelta, viene da sé in base all'altezza dell'ostacolo da saltare. Sono sicuro che giovedì vedremo un'altra intensità".