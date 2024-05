Boquete avverte: “Il 5-0 con la Roma non ci demoralizza, in finale stupiremo”

Verso la finale di Coppa Italia, non abbiamo paura. Abbiamo fame, voglia di voler sovvertire ogni pronostico. In questo, sicuramente vinceremo. Dobbiamo fare quel che sappiamo fare, abbiamo dimostrato in più occasioni di essere competitivi. Il 5-0 recente contro la Roma non ci demoralizza. Nel primo tempo di quella partita, sotto 1-0, meritavamo di essere addirittura in vantaggio, giocando 45 minuti eccezionali. Chi toglierei alla Roma? Emanuela Giuliano. Ci sono tante altre calciatrici forti, ma lei è il vero cuore pulsante della squadra. Vincere un titolo che manca dal 2017 sarebbe stupendo per una società come la Fiorentina, sicuramente non una delle squadre abituate come altre a questi palcoscenici. Per festeggiare, farei pazzie: mi getterei dall'areo insieme alle mie compagne. Sul campionato, credo che, soprattutto nella prima parte, abbiamo fatto un campionato importante. Tante vittorie, tanti punti, tanto morale hanno aiutato a portare continuità. La Champions League è il giusto premio per i nostri sforzi. De la Fuente ha portato la passione argentina. Ha dato tanto focus alla fase difensiva, ma dandoci tanta libertà in attacco.