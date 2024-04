Bocci: “La stanchezza è di fine ciclo. La società deve protestare per l’arbitro”

"La Fiorentina ha combattuto e perso all'ultimo. In una maniera in cui non si deve perdere, perchè ai supplementari può succedere di tutto. Hai preso gol con 8 giocatori nella loro metà campo, con un 2vs3. La spiegazione di Italiano non mi sembra giusta. In 10 a parte Scamacca che ha fatto un gran gol non avevi sofferto troppo. La Fiorentina nel secondo tempo ha fatto meglio del primo, come spesso è successo. La stanchezza è quella di fine ciclo, e non la puoi ricaricare."