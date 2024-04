Bocci: “Italiano? Farei un altro tentativo. Conta però la visione tecnica”

Assetto societario? "Non riesco a capire, credo che una figura come Barone debba in qualche modo essere sostituita. Il problema non sono le competenze, ma la fiducia. Si tratta di trovare qualcuno a cui affidare le chiavi di casa, perché Commisso è dall'altra parte dell'oceano. Ha preso l'unica decisione di buon senso possibile al momento, che cosa possa succedere a fine stagione non lo so. Più che il tecnico conta la visione tecnica. Se arriva Gilardino e si compra un attaccante vero, è un conto. Se invece vendi Nico Gonzalez e porti qualcuno da meno, si parte subito col mugugno e l'allenatore lavora in condizioni meno favorevoli".