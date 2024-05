Bocci: “Ieri è stato sbagliato l’approccio. Episodio da rigore? Dubbio”

"Ieri è stata una partita piena di errori per due squadre distratte e incompiute. L'approccio non è stato buono. Quest'anno ci sono state partite anche più facili ma dove si è sbagliato proprio l'approccio: Lecce, Sassuolo, ad esempio. Peccato, perché con una vittoria si poteva andare tranquilli a Cagliari. Rispetto al Napoli la Fiorentina ha un vantaggio sia in classifica che nel numero di partite, ma dovrà stare attenta. Credo, comunque, che se quella di ieri era una prova generale, Italiano dovrà riflettere. Come sul centrocampo, dove Arthur e Bonaventura sono forse troppo tecnici e meno fisici. La difesa, poi, sta faticando tanto. Ieri non mi ha mai entusiasmando, comunque, la Fiorentina. Gli mancava l'attenzione. Una classica partita di fine stagione ma che in realtà era molto importante. Italiano dice che il pareggio è stato il risultato più giusto? Sono d'accordo. All'inizio ha fatto meglio il Napoli, ma poi i viola hanno saputo rimontare. Negli ultimi minuti però i gigliati non avevano più forza ed energia. Tutto sommato, quindi, il pari è giusto. Vorrei, comunque, rivedere l'episodio del rigore su Belotti. Quale punizione mi è piaciuta di più ieri? Quella di Biraghi è stata bellissima. Sulla sua non ci sono responsabilità del Napoli, mentre su quella di Kvaratskhelia si apre la difesa della Fiorentina. Bonaventura? Non ha fatto una buona partita. Nè per continuità nè per qualità. Se Bonaventura è questo, credo che Italiano debba fare una riflessione su Atene. Belotti o Nzola? Sono più convinto sul primo. Non sta benissimo al momento, ma credo che in teoria ad Atene la squadra sia quella che abbiamo visto ieri. Il dubbio sarà a centrocampo, secondo me, se mettere Bonaventura o Arthur con Mandragora".