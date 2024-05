Bocci: “Fiorentina sta bene, ma troppi gol subiti. Sottil? Ora non ci voleva”

La Fiorentina prende sempre più gol di quelli previsti, e sopratutto non è riuscita a sfruttare la superiorità numerica per chiudere la pratica all’andata. La definirei una squadra troppo “ottimista”. Nella mia squadra vorrei sempre avere dei difensori pessimisti, pronti al peggio in ogni evenienza. Nelle ultime uscite ho visto una squadra che, per fortuna, sta bene fisicamente, ovviamente con i suoi limiti e le sue debolezze. Sottil? Devo dire che nelle ultime due partite ha fatto la differenza, questo infortunio non ci voleva proprio. Mancherà molto al ritorno in Belgio